Левобережную развязку Президентского моста в Ульяновске построят в 2022 году

УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области направят 3,8 млрд рублей на строительство левобережной развязки Президентского моста через Волгу. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Сергей Морозов на своей странице в социальной сети Facebook.

"Председатель правительства страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым Ульяновской области выделено в этом году 500 млн рублей для начала работ по строительству левобережной развязки Президентского моста. <…> Работы будут завершены в 2022 году, всего на эти цели будет выделено 3,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Планируется построить магистральную улицу с четырьмя полосами движения, четыре путепровода и кольцевую развязку на пересечении улиц Врача Михайлова и Оренбургской. "Это улучшит транспортную ситуацию в левобережной части Ульяновска, кроме того, мы сможем разгрузить Димитровградское шоссе (интенсивность движения на трассе составляет 30 тыс. автомобилей в сутки - прим. ТАСС)", - написал Морозов.

Как сообщил журналистам директор регионального департамента автомобильных дорог Сергей Холтобин, объект будет иметь протяженность 3,3 км. В 2019 году разработают необходимую документацию и определят подрядчика, начнется закупка материалов. "В 2020 году приступим к подготовительным работам, переустройству коммуникаций и строительству путепроводов. В последующие два года проектом планируется устройство автодороги, кольцевой развязки, велодорожки, установка светодиодного освещения", - сказал Холтобин.

Ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса Президентского моста состоялся в 2009 году. Строительство объекта велось с 1986 года. Мостовой переход является одним из самых крупных мостовых сооружений в Европе, его длина составляет около 5,8 км, с подходами - почти 13 км.