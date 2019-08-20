На БАМе начались работы по строительству второго Северомуйского тоннеля

УЛАН-УДЭ, 20 августа. /ТАСС/. Работы по строительству крупнейшего в России второго Северомуйского тоннеля начали на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Об этом сообщается во вторник на сайте компании "Северомуйский тоннель-2", учрежденной группой "Сибантрацит".

"Первая группа строителей второго Северомуйского тоннеля в составе 100 человек прибыла на объект. Они начали создание вахтового городка, включающего общежития, административно-бытовой комплекс и другие объекты. До конца года новые строители БАМа займутся возведением завода железобетонной тоннельной обделки, непосредственно проходка тоннеля начнется в 2020 году", - говорится в сообщении.

Новый тоннель будет идти параллельно действующему. Его строительство будет вестись с двух сторон. "Первый вахтовый городок сооружается со стороны Восточного портала действующего тоннеля. Работы на Западном портале будут запущены в начале следующего года", - уточнила пресс-служба компании.

Северомуйский тоннель был открыт в декабре 2003 года, свое название он получил по Северо-Муйскому хребту, сквозь который он проходит. Это самый протяженный железнодорожный тоннель в России (15,3 км), его ввод в эксплуатацию позволил запустить безостановочное движение тяжеловесных грузовых поездов по БАМу. До его открытия такие составы приходилось расцеплять и перемещать в обход частями.

После ввода в эксплуатацию второго Северомуйского тоннеля пропускная способность на этом участке БАМа увеличится до 100 млн т грузов в год.

ООО "Северомуйский тоннель-2" - проектная компания, учреждена Группой "Сибантрацит". Управление строительством тоннеля осуществляет УК "ВостокУголь".