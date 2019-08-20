Банкам в Узбекистане разрешили продавать иностранную валюту в наличной форме

ТАШКЕНТ, 20 августа. /ТАСС/. Коммерческие банки в Узбекистане начали продавать иностранную валюту в наличной форме. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Центробанка республики.

"В рамках реализации мер по дальнейшей либерализации валютного рынка с 20 августа текущего года коммерческими банками начата продажа иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты", - говорится в сообщении.

Как уточняет регулятор, в последнее время наблюдается устойчивое увеличение спроса на внутреннем валютном рынке, вызванное, в частности, "снижением ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внешнем и внутреннем рынках".

Центробанк допускает возможность усиления влияния внешних факторов на формирование обменного курса.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре 2017 года подписал указ "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики", согласно которому, было разрешено покупать иностранную валюту в банках и зачислять ее на международные платежные карты.