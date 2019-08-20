Товарооборот Крыма и Сирии превысил $200 тыс.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Объем внешней торговли Крыма с Сирией впервые превысил $200 тыс., сообщили во вторник ТАСС в министерстве экономического развития республики.

"Согласно данным Крымской таможни, в январе - июне 2019 года товарооборот составил $210,6 тыс. Объем экспорта товаров из Республики Крым в Сирийскую Арабскую Республику (САР) составил $196,62 тыс.", - сказали в министерстве.

На Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который проходил 17-20 апреля, Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. В документе говорилось о планах создания совместных торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова. Предложение о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 6 августа одобрило правительство РФ.

Основу экспорта из Крыма в Сирию составила гречиха - более $196 тыс. Импорт товаров (цитрусовых) из Сирии на полуостров достиг $14 тыс. В министерстве уточнили, что в 2018 году торговля с Сирией не велась, а в 2017 году в Крым из Сирии импортировали товары (бумага и полиграфическая продукция) на более чем $35 тыс.

Первый замминистра сельского хозяйства республики Владимир Анюхин сообщал ТАСС, что до конца 2019 года аграрии Крыма увеличат поставки пшеницы и муки в Сирию, Ливан, Египет и ряд других стран почти вдвое. Будет экспортировано не менее 500-600 тыс. т зерна.

Также власти Крыма планируют подписать соглашение о экономическом сотрудничестве с Сирией на 61-й Дамасской выставке, которая пройдет с 28 августа по 6 сентября.