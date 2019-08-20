Ростуризм и Минтранс разрабатывают меры по увеличению доступности внутреннего туризма

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму совместно с Министерством транспорта РФ разрабатывает меры по увеличению доступности авиаперелетов внутри страны, сообщила во вторник руководитель Ростуризма Зарина Догузова в программе "Диалог" в эфире телеканала " Россия-24 ".

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"Мы в очень плотном диалоге находимся с Министерством транспорта, вообще в целом с авиационными властями страны, и будем вместе работать над тем, чтобы сделать возможность ездить по стране более доступной для людей", - сказала она.

По словам Догузовой, одна из тех финансовых мер, над которой работают ведомства, - это субсидирование туроператоров непосредственно на авиаперевозки. "Это абсолютно новая мера: до сих пор государство субсидировало самих авиаперевозчиков на перелеты. Мы же предлагаем субсидирование туроператоров непосредственно на авиаперевозки", - пояснила она.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что в целях развития внутреннего туризма правительство намерено увеличить количество субсидированных билетов на отдых в пределах РФ. Она подчеркнула, что туризм - двигатель развития экономики, и на каждый рубль вложенных государственных средств страна получает 2,6 рубля инвестиций, на которые создаются новые гостиницы, средства размещения и инфраструктура для отдыхающих.