Медведев уволил замглавы ПФР Алексея Иванова

Как отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, чиновник уволен с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Иванов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), другой фигурант этого же дела директор департамента ООО "Техносерв менеджмент" Алексей Копейкин - ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере). По данным следствия, неустановленные лица за общее покровительство ежемесячно в течение двух лет отправляли на счет в Промсвязьбанке Копейкину по 200 тыс. рублей, а он пересылал их Иванову. Общая сумма взяток составила 4,4 млн рублей.

Иванов уже признал свою вину и раскаялся в содеянном. Оба фигуранта дела находятся в следственном изоляторе.