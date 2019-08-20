Банк БРИКС получил кредитный рейтинг "AAA" от японского агентства JCR

ШАНХАЙ, 20 августа. /ТАСС/. Новый банк развития БРИКС получил во вторник долгосрочный кредитный рейтинг "ААА" от японского рейтингового агентства JCR (Japan Credit Rating Agency). Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, опубликованном на сайте финансовой организации.

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"В JCR убеждены в том, что Новый банк развития будет в полной мере выполнять свою роль в качестве Международного банка развития, созданного развивающимися странами для развивающихся стран", - говорится в заявлении агентства, которое приводится в пресс-релизе банка. В JCR также выразили надежду на эффективное управление рисками и сохранение устойчивой финансовой структуры банка даже при увеличении объемов кредитования в будущем.

В конце августа 2018 году международное рейтинговое агентство S&P присвоило Новому банку развития БРИКС долгосрочный кредитный рейтинг "АА+" со стабильным прогнозом, а также краткосрочный кредитный рейтинг на уровне "A-1+". В начале того же месяца банк объявил о присвоении ему агентством Fitch долгосрочного рейтинга дефолта эмитента на уровне "АА+" (прогноз - "стабильный") и краткосрочного на уровне "F1+". Новому банку развития БРИКС также ранее был присвоен наивысший рейтинг "ААА" от двух китайских агентств - Chengxin International Credit Rating и China Lianhe Credit Rating.