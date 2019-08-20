ФАС признала доминирующее положение ВМЗ на рынке железнодорожных колес в 2016-2018 годах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по результатам анализа рынка железнодорожных цельнокатаных колес установила, что Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в ОМК) занимал единоличное доминирующее положение на российском рынке целькатаных колес диаметром 957 мм в 2016-2018 годах. Это следует из сообщения службы.

"По результатам анализа установлено, что АО "ВМЗ" занимает единоличное доминирующее положение на рынке колес цельнокатаных диаметром 957 мм в границах Российской Федерации в 2016, 2017 и 2018 годах", - говорится в сообщении.

Анализ рынка железнодорожных колес проводился службой в рамках дела о предположительном нарушении антимонопольного законодательства ВМЗ и Evraz НТМК, другого российского производителя колес. Также колеса диаметром 957 мм в Россию импортирует украинский производитель Interpipe. При этом, как отмечает служба, большую долю товарного рынка (более 50%) занимает ВМЗ.

Ранее расследованием ФАС было установлено, что рост цен на железнодорожные колеса в России, который в 2017-2018 годах составил 80%, не связан с доминирующим положением ВМЗ.