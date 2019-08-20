КИШИНЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Молдавия обсуждает с "Газпромом" возможность поставок газа через "Турецкий поток", чтобы обеспечить альтернативу трубопроводу, который проходит по территории Украины. Об этом в ходе брифинга во вторник сообщил министр экономики и инфраструктуры республики Вадим Брынзан.

"Ведем переговоры с партнерами из РФ, а именно из "Газпрома", о возможности поставок газа в Республику Молдова по южному пути, по так называемому "Турецкому потоку", - сказал министр.

В конце 2019 года истекает контракт на транзит российского газа через территорию Украины.

"Газпром" является единственным поставщиком газа в Молдавию. В 2018 году российская компания экспортировала в республику 2,9 млрд куб. м газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году.

О "Турецком потоке"

Пропускная способность газопровода составит 31,5 млрд куб. м газа в год. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Общий бюджет строительства газопровода "Турецкий поток" российская компания оценивает в 7 млрд евро. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.