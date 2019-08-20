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В РФ отмечают уменьшение числа преступлений, связанных с воспрепятствованием бизнесу

За первые шесть месяцев 2019 года выявлено всего 25 лиц, совершивших подобные деяния

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Число преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности, сократилось в России с начала года на треть. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, ссылаясь на статистические данные МВД России.

"Число зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности"), в первом полугодии сократилось почти на треть. Выявлено всего 25 лиц, совершивших подобные преступления. За полугодие передано в суд с обвинительным заключением всего 12 дел", - говорится в сообщении.

Титов отметил, что в уголовном преследовании чиновников, которые препятствуют законному бизнесу, в настоящее время существуют недостатки. "Изменить ситуацию, на мой взгляд, возможно, только дав прокуратуре определенные процессуальные возможности. В частности, на мой взгляд, было бы полезно предоставить ей право направлять органам следствия обязательные к исполнению поручения о возбуждении дел по данной статье. Это увеличило бы число подобных дел и ускорило бы их расследование", - заключил он.

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