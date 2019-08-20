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Минфин предложил разрешить таможенникам вести дознание по контрабанде алкоголя и табака

В ведомстве указали, что таможенники фактически расследуют значительную часть преступлений, связанных с контрабандой алкогольной и табачной продукции

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минфин предложил наделить таможенные органы полномочиями по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с контрабандой алкоголя и табака, следует из пояснительной записки к проекту закона, опубликованной на портале правовой информации.

"Проектом федерального закона предлагается наделить таможенные органы полномочиями по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 200.2 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации. Подавляющее большинство преступлений, связанных с нарушением требований законодательства Российской Федерации во внешнеторговом обороте, в том числе с незаконным перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза, выявляется таможенными органами, к исключительной компетенции которых отнесено совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля. Наряду с этим значительное число противоправных деяний выявляется таможенными органами в результате проводимых в рамках компетенции оперативно-розыскных мероприятий. Это в полной мере относится к контрабанде алкогольной и табачной продукции, ответственность за которую установлена статьей 200.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)", - говорится в документе.

Отмечается, что доля контрабанды табака и алкоголя в структуре выявляемых таможенными органами преступлений составляет более 30%. При этом в настоящее время таможенные органы могут в форме дознания расследовать лишь уголовные дела о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей и контрабандой наличных денежных средств и денежных инструментов.

Однако, согласно пояснительной записке, таможенники фактически расследуют значительную часть преступлений, связанных с контрабандой алкогольной и табачной продукции. По данным, приведенным в документе, таможенные органы имеют достаточно практического опыта для успешного расследования указанных преступлений во всех аспектах, а также имеют необходимые материальные и кадровые ресурсы.

В документе также говорится, что внесение предлагаемых изменений снизит нагрузку на следственные подразделения других правоохранительных органов. В эти подразделения таможенные органы за период с 2014 по 2018 год передали свыше 8,5 тыс. уголовных дел, а также более 12 тыс. сообщений о преступлениях.

Согласно части первой статьи 200.2 УК РФ, незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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