Аксенов не видит рисков в реализации ФЦП развития Крыма в 2019 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов не видит рисков в реализации Федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию (ФЦП) региона в 2019 году. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

"По ФЦП мы видим, что с каждым годом динамика освоения бюджетных средств растет. На конец года будет свыше 90% исполнения программы. Мы не видим рисков в этой ситуации. На мой взгляд, все идет по плану", - сказал Аксенов.

В феврале глава республики, выступая с годовым отчетом на Госсовете Крыма, сообщил, что в 2018 году сроки исполнения ФЦП были в ряде случаев сорваны. Среди причин он назвал длительное проведение конкурсных процедур, некачественную разработку проектной документации, недобросовестность подрядчиков, судебные разбирательства, связанные с расторжением контрактов.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в 2014 году и призвана модернизировать их инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Правительство РФ 9 июля 2019 года своим постановлением увеличило объем финансирования по ФЦП на 10%, до 959 млрд рублей.