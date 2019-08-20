Удмуртия намерена сотрудничать с китайской корпорацией при строительстве дорог

ИЖЕВСК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии сообщили о заинтересованности в сотрудничестве с "Китайской корпорацией по строительству дорог и мостов" при реализации дорожных проектов в регионе. Об этом говорится во вторник в сообщении, распространенном пресс-службой главы и республиканского правительства.

Удмуртию с рабочим визитом посетил заместитель главы Московского филиала компании "Китайская корпорация по строительству дорог и мостов" Кан Кай. Корпорация входит в четверку крупнейших государственных предприятий Китая, она первой вышла на международный рынок подрядных работ. По информации пресс-службы, компания выполняет подряды на строительство автомобильных дорог, мостов, портов, железных дорог, аэропортов, туннелей и других объектов.

"Регион у нас открыт. Мы крайне заинтересованы видеть вас в числе наших подрядчиков. Главное - в рамках сотрудничества должны быть соблюдены все конкурентные процедуры", - приводит слова председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова пресс-служба.

В свою очередь Кан Кай выразил желание ознакомиться с экономическим потенциалом республики, а также побывать на интересующих корпорацию ведущих предприятиях дорожной отрасли. Кроме того, представитель корпорации отметил, что решения компании адаптированы под технические нормативы, которые применяются при строительстве дорог в России, так как корпорация имеет опыт по возведению мостов и дорог в РФ.

"Корпорация заинтересована в развитии инфраструктуры на территории Российской Федерации и выражает свое желание рассмотреть и обсудить возможности участия в существующих и планируемых проектах на территории Удмуртской Республики", - говорится в сообщении.

Дорожное строительство в Удмуртии

Дорожная сеть республики составляет более 17 тыс. км. На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения расположено 363 моста и путепровода длиной более 13,3 тыс. м, в том числе девять деревянных мостов. Из них 12 искусственных сооружений находятся в крайне изношенном, предаварийном состоянии и требуют безотлагательной реконструкции. В 2019 году общая протяженность дорог, на которых производятся те или иные виды ремонтных работ, составляет 410 км.

В этом году Удмуртия включилась в реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За шесть лет реализации нацпроекта в регионе отремонтируют около 1 тыc. км дорог. Объем финансирования мероприятий по нацпроекту за этот период составит 11,4 млрд рублей, 4 млрд из которых выделит республиканский бюджет.

До конца текущего года будет завершен процесс утверждения перечня объектов ремонта на 2020 год. Однако уже сейчас, по информации пресс-службы, есть понимание того, что по объемам работ и суммам финансирования цифры будут на уровне 2019 года - это более 1,5 млрд рублей.