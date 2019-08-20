ФАС оштрафовала вещателя CNN в России на 200 тыс. рублей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала. Об этом говорится в сообщении ФАС, размещенном во вторник на ее сайте.

"19 августа ФАС России привлекла к административной ответственности - штрафу в размере 200 тыс. руб. - ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" за превышение допустимого уровня громкости звука при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале, - сказано в сообщении. - Ранее ведомство зафиксировало в эфире телеканала CNN ряд случаев, когда громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале и его логотипом превышала громкость прерываемой ими телепередачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ. В результате ФАС России признала ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" как рекламораспространителя виновным в нарушении закона о рекламе".

По закону, при трансляции рекламы уровень громкости ее звука, а также уровень громкости звука сообщения о последующей трансляции рекламы не должен превышать средний уровень громкости звука прерываемой рекламой телепрограммы или телепередачи. Требования распространяются также на информацию о телепередачах, транслируемых по соответствующему телеканалу (анонсы), а также на сообщения о рекламе.