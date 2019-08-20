Четвертый выезд из Михайловска на Ставрополье завершат в ноябре

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Четвертый выезд из города Михайловска начали строить в Ставропольском крае. На это из бюджета региона выделено 36 млн рублей, сообщается во вторник на сайте портала органов государственной власти края.

"Трасса откроет дополнительный, четвертый выезд из Михайловска. С ее строительством снизится нагрузка на дорожную сеть, станет проще транспортное сообщение с краевым центром. Деньги на строительство трассы стоимостью 36 млн рублей выделены из краевого дорожного фонда. Работы начались в этом месяце, завершить их планируется в ноябре", - говорится в сообщении.

"Губернатор [Владимир Владимиров] обратил внимание руководства города и подрядчика на то, что новая трасса должна быть полностью обустроена. В том числе, создано освещение, тротуары, другие объекты дорожной инфраструктуры для водителей и пешеходов", - отмечается в релизе.

В пресс-службе добавили, что глава края поручил проработать вопросы создания дороги-дублера одной из улиц на новом выезде из 90-тысячного Михайловска для разгрузки транспорта от жилой застройки.