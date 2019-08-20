ЦБ усомнился в эффективности блокировки карт на 30 дней при подозрительных операциях

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Предложение о блокировке банковских карт на срок до 30 дней при подозрительных транзакциях может быть неэффективным, поскольку мошенники как правило выводят украденные деньги в первые часы после перевода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора, комментируя соответствующую инициативу Ассоциации банков России, о которой написала газета "Коммерсантъ" .

"По статистике вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, в то время как получение талона КУСП (книга учета сообщений о происшествиях - прим. ТАСС) может существенно превышать отмеченный срок. Таким образом увеличение срока блокировки средств на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять соответствующие меры после вывода злоумышленником похищенных средств", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в ЦБ отметили, что любые изменения законодательства возможны только при условии оценки эффективности предлагаемых мер. Однако никаких расчетов и данных вместе с озвученными предложениями предоставлено не было. Более того, "эффективность предлагаемых сообществом мер может быть подтверждена пересчетом соответствующей статистики на основании данных, которые на сегодняшний день есть только в кредитных организациях", добавили в пресс-службе.

АБР предлагает внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях для борьбы с мошенниками. Согласно предложению банкиров, карта получателя может быть заблокирована на два дня, а в случае обращения отправителя в полицию - на 30 рабочих дней.