АКРА планирует присвоить России суверенный рейтинг

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Рейтинговое агентство АКРА планирует присвоить суверенный рейтинг России, а также другим государствам. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Что значат их оценки и почему они важны для экономики

Рейтинговые агентства. Что значат их оценки и почему они важны для экономики

"На данный момент у АКРА опубликована валидированная и утвержденная методология. Мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы расширить покрытие суверенных эмитентов кредитными рейтингами АКРА, и считаем это направление одним из приоритетных для агентства. Конкретные даты присвоения рейтингов зависят от многих факторов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что ранее агентство не занималось присвоением суверенных рейтингов.

Суверенный кредитный рейтинг - инструмент оценки готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Фактически представляет собой оценку вероятности дефолта. Международные рейтинговые агентства Moody's, Standard and Poor's и Fitch публикуют суверенный кредитный рейтинг России с осени 1996 года. До 2003-2005 годов национальный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте считался неинвестиционным, но затем вырос. В 2015-2017 годах S&P, а в 2015-2019 годах - Moody's снижали рейтинги России ниже инвестиционного уровня. Fitch все это время считало его инвестиционным.

В настоящее время РФ вернула инвестиционный рейтинг у всех трех агентств. В феврале 2018 года S&P повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "BBB-" с "BB+", прогноз стабильный, а в феврале 2019 года Moody's, последним из всех агентств, повысило суверенный рейтинг РФ до инвестиционного "Baa3" с "Ba1" со стабильным прогнозом.

В начале августа 2019 года Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.

С 14 июля 2017 года в России для регуляторных целей применяются только рейтинги аккредитованных при ЦБ РФ рейтинговых агентств - в настоящее время это АКРА и "Эксперт РА".