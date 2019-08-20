Песков: в решении проблемы покупки ограниченных в обороте лекарств нужна золотая середина

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. В Кремле уверены, что при решении проблемы привлечения к ответственности россиян за покупки иностранных лекарств, подпадающих под запреты в РФ, нужно искать золотую середину. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Женщину задержали за попытку получить "Фризиум". Что надо знать про это лекарство

"Все прекрасно понимают необходимость решения этой ситуации с тем, чтобы и дети, и подростки, и уже взрослые не терпели мучений, - отметил он. - Но в то же время все мы знаем, к сожалению, об имеющих место попытках прикрытия вот этой темой попыток распространения сильнодействующих веществ и лекарств, что является незаконным".

"Соответственно, здесь нужно найти золотую середину, вопросом этим давно занимаются", - добавил представитель Кремля.

По его словам, по одному из таких инцидентов президенту РФ Владимиру Путину было направлено письмо, оно будет передано главе государства. "Эта тема хорошо известна", - подчеркнул представитель Кремля.

В последние месяцы неоднократно сообщалось о претензиях правоохранителей к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Однако часто уголовные дела по этим фактам не возбуждались либо после проверки закрывались.

В частности, в понедельник стало известно, что транспортный прокурор после проверки по поручению Генпрокуратуры РФ отменил постановление о возбуждении уголовного дела о покупке через интернет лекарств для больного ребенка-инвалида. Оно было возбуждено в отношении женщины, которая получила на почте для своего 25-летнего больного эпилепсией сына три посылки с партией в 600 таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором "Фризиум". Этот препарат с международным непатентованным названием "Клобазам" не зарегистрирован в РФ, не внесен в Государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен в России.