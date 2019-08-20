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Пользователи МТС сообщают о сбое в работе оператора

Порядка 43% пользователей жалуются на проблемы с мобильным интернетом

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сбой в работе оператора МТС произошел днем во вторник, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Около 43% пользователей сообщают о проблемах с мобильным интернетом, 34% жалуются на работу мобильной связи, еще 22% столкнулись с проблемами с широкополосным доступом в интернет.

Больше всего сообщений о проблемах поступают от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, а также других российских городов.

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