Пользователи МТС сообщают о сбое в работе оператора

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сбой в работе оператора МТС произошел днем во вторник, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Около 43% пользователей сообщают о проблемах с мобильным интернетом, 34% жалуются на работу мобильной связи, еще 22% столкнулись с проблемами с широкополосным доступом в интернет.

Больше всего сообщений о проблемах поступают от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, а также других российских городов.