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Мобильная связь и интернет в сети МТС работают в обычном режиме

Ранее сервис Downdetector сообщил, что около 43% пользователей жаловались на проблемы с мобильным интернетом

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мобильный оператор МТС заявил, что его сеть работает в обычном режиме, проблем с мобильной связью и интернетом нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сеть работает в обычном режиме", - подтвердили в МТС.

Ранее сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщил о возможных проблемах в работе сети МТС днем во вторник. Согласно данным сервиса, около 43% пользователей сообщали о проблемах с мобильным интернетом, 34% жаловались на работу мобильной связи, еще 22% столкнулись с проблемами с широкополосным доступом в интернет.

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