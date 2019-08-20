Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Украинская компания ДТЭК Рината Ахметова для прохождения предстоящего отопительного периода заключила контракт на поставку более 300 тыс. тонн угля из Колумбии. Об этом во вторник сообщил журналистам генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"В настоящий момент у нас законтрактована поставка более 300 тыс. тонн марки Г. Поставки уже начались, поставка марки Г из Колумбии. Первый корабль прибыл в порт Южный 13 августа, 14 августа мы его разгрузили. Следующая поставка будет 3 сентября", - приводит его слова профильный портал Uaprom.

Тимченко подчеркнул, что энергохолдинг готов обеспечить необходимый для отопительного сезона запас угля на Украине.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил, что отопительный сезон в стране может быть осложнен из-за дефицита угля на складах генерирующих компаний и наличием спора с "Газпромом".

Россия в настоящий момент остается ключевым поставщиком угля на Украину. Кроме того, поставки данного вида топлива в страну идут из США и Казахстана.