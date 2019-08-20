МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. МТС улучшил прогноз по росту выручки в 2019 году с 3% до 4-6%, при этом компания также улучшила прогноз по показателю OIBDA. Об этом говорится в материалах компании.

"МТС улучшает прогноз по росту выручки группы в 2019 году до 4-6% по сравнению с ранее заявленным прогнозом по росту до 3% <...> МТС улучшает прогноз по OIBDA на 2019 год до умеренно положительного по сравнению с ранее заявленным стабильным", - сообщили в компании.

По итогам 2018 года выручка группы МТС с учетом эффекта новых стандартов МСФО показала рост на 8,4% и составила 480,3 млрд руб.

Прогноз по росту выручки в 2019 году оператор приводит с учетом стабильной конкурентной ситуации в РФ, эффекта консолидации МТС банка, увеличения объемов трафика передачи данных при снижении уровня пользования голосовыми услугами и повышения проникновения сервисов на основе мобильного интернета.

Что касается OIBDA, прогноз приводится с учетом роста высокодоходных продуктов, снижения продаж SIM-карт в результате снижения показателей оттока на рынке, изменений в нормативно-правовой базе, увеличения затрат на персонал и эффекта высокой базы в 2018 году и единовременных эффектов в I квартале 2019 года.

МТС также сохраняет прогноз капзатрат на уровне 160 млрд руб. в 2018 и 2019 годах с учетом затрат на исполнение "закона Яровой". "В 2019 году МТС планирует капзатраты в размере порядка 90 млрд руб. с учетом затрат на реализацию закона Яровой", - пояснили в компании.