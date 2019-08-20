Ростовские виноградари получат дополнительную поддержку на выращивание автохтонных сортов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области разрабатывают дополнительные меры поддержки для производителей таких автохтонных для региона сортов винограда, как "Красностоп золотовский" и " Цимлянский черный". Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Дмитрий Репка.

"Распространены на территории Ростовской области такие автохтонные сорта как "Цимлянский чёрный", "Красностоп золотовский", "Кумшатский", "Пухляковский", и в настоящий момент готовятся предложения по поддержке автохтонных сортов винограда", - рассказал он журналистам.

Репка добавил, что в 2019 году в Ростовской области всего будет высажено около 60 га молодых виноградников, из которых 30 га уже посадили и еще 30 га будет посажено осенью.

Ростовская область также участвует в госпрограмме, направленной на развитие сельского хозяйства, в рамках которой в 2019 году на поддержку виноградарства выделено 35 млн рублей. Эти средства направлены на возмещение части затрат на закладку виноградников, а также на проведение работ по уходу за виноградниками только до того, как они начнут плодоносить, подчеркнул представитель регионального Минсельхоза.