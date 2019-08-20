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МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи

В настоящее время насчитывается порядка 5880 салонов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие. Об этом во вторник сообщила журналистам первый вице-президент компании по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

"Количество точек на данный момент неизменно, порядка 5880 во втором квартале <...> До конца года мы планируем, как мы говорили, оптимизировать, ориентировочно целимся до 300 салонов оптимизировать", - сказала она.

В июне МТС заявлял, что вновь начнет продавать свои контракты в рознице "Связного" после почти четырехлетнего перерыва в сотрудничестве, подписав соглашение о партнерстве, которое предусматривает начало продаж сим-карт оператора более чем в 5 тыс. салонов группы в июле 2019 года.

После прекращения сотрудничества со "Связным" в 2015 году МТС сфокусировался на развитии своей монобрендовой розничной сети. По итогам второго квартала 2019 года у оператора 5,88 тыс. своих салонов. В планах МТС - сокращение числа монобрендовых магазинов, о чем оператор обещает отчитываться каждый квартал.

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