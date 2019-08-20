Оптово-распределительный центр стоимостью более 1,6 млрд рублей построят на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Инвестор планирует построить оптово-распределительный центр стоимостью 1,62 млрд рублей в моногороде Невинномысске (Ставропольский край), сообщила во вторник пресс-служба краевого Министерства экономического развития.

"Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 1,62 млрд рублей. При этом будет создано 156 рабочих мест при минимальной загрузке оптово-распределительного центра", - говорится в сообщении.

Предполагается, что общая площадь комплекса составит порядка 30,5 тыс. кв. метров. Начать строительство оптово-распределительного центра планируется в 2019 году, завершить - в конце 2020 года, пояснили ТАСС в пресс-службе министерства.

Распоряжение о предоставлении инвестору земельного участка на территории опережающего развития (ТОР) "Невинномысск" подписал глава региона Владимир Владимиров. Предполагается, что оптово-распределительный центр будет предназначен для хранения различных товаров, в том числе, продуктов питания. После сортировки и комплектации товары будут направляться в розничные торговые точки.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, его градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". Решение о создании территории опережающего развития "Невинномысск" принято правительством РФ в декабре 2017 года.