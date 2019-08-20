Китайская провинция Хайнань укрепляет экономические связи с Монголией

ХАЙКОУ /Китай/, 20 августа. /ТАСС/. Пути вовлечения Монголии в программы инициативы "Один пояс - один путь", активизация делового сотрудничества этого государства со свободной зоной торговли китайской провинции Хайнань обсуждаются на проходящей с 19 по 21 августа конференции в Улан-Баторе. Она организована штаб-квартирой Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао и впервые проводится в монгольской столице.

Как сообщается на сайте АЭФ, конференция приурочена к 70-летию установления дипломатических отношений между КНР и Монголией и проходит под девизом "Взаимодействие на благо сотрудничества в новую эру". Помимо перспектив всеобъемлющего китайско-монгольского партнерства и создания новых возможностей для двусторонних проектов с участием Хайнаня, на конференции уделяется внимание вопросам всеобщего развития в условиях усиливающегося давления и протекционизма со стороны отдельных государств, а также проблемам обеспечения устойчивого глобального развития за счет усиления многосторонних международных механизмов.

В конференции участвуют более 300 представителей международного бизнеса и экспертных кругов. В ходе нее состоится китайско-монгольский дипломатический диалог, осмотр индустриальных площадок Монголии и встречи участников с руководителями торгово-экономических ведомств этой страны. Предполагается, что конференция "создаст еще более значительные возможности для сотрудничества между странами всего региона", отмечают в штаб-квартире АЭФ.

"В связи с расширением масштаба и деятельности АЭФ в последние годы ее мероприятия проходят в странах как Азии, так и других регионов, - уточнила замдиректора департамента внешней торговли и экономического сотрудничества МИД Монголии Т. Батцэцэг. - В ходе конференции в Улан-Баторе организованы деловые встречи между представителями отечественных и зарубежных деловых кругов. Это станет отличной возможностью для продвижения интересов Монголии за рубежом".

Дипломат напомнила, что конференция боаосского форума проводится в монгольской столице впервые. Среди ее участников - премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, председатель совета директоров АЭФ Пан Ги Мун, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армида Алисджабана.

Форум в Боао

Боаосский АЭФ называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов многих стран. Форум проводится с 2001 года, правительство КНР уделяет ему большое внимание, поскольку такой механизм способствует активизации международных контактов Пекина, усилению роли Китая на глобальной арене, утверждению принципов концепции "Человечества с единой судьбой", пропагандируемой китайскими властями. За последние годы это регулярное комплексное мероприятие "стало важным мостом, соединяющим КНР с внешним миром".

Особо пристальное внимание мировой общественности форум привлек в апреле 2018 года, когда на церемонию открытия прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Выступая на АЭФ, он впервые изложил ряд важных положений национальной политики Китая, касающихся нового этапа в проведении рыночных реформ, структурных преобразований и усилении открытости страны.