Минфин 21 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министерство финансов РФ проведет 21 августа аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.

В частности, инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

Кроме того, Минфин предложит ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,34 млрд рублей по номинальной стоимости.