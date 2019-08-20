Главгосэкспертиза одобрила проект завершающего этапа реконструкции КАД в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации завершающего этапа реконструкции Кольцевой автодороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга. Работы проводятся на участке от станции Горская до Приозерского шоссе, отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой организации во вторник.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектно-сметную документацию на завершающий этап реконструкции Кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга. Работы проводятся на участке от станции Горская до Приозерского шоссе. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения", - отмечается в сообщении.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено выполнение третьего этапа проекта, в ходе которого завершится реконструкция участка КАД длиной 11 км. Помимо увеличения полос движения, будут отремонтированы водоотводные сооружения в границах участка, части съездов транспортных развязок на Кольцевой автодороге в районе станции Горская и ее пересечении с Западным скоростным диаметром. Также ожидается реконструкция развязки на пересечении КАД с Выборгским шоссе.

Работы выполняются за счет федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)".