Строительство нового водопровода обеспечит 7 тыс. человек чистой водой на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Строительство водопровода "Восточный" в рамках национального проекта "Экология" позволит обеспечить чистой водой восемь муниципалитетов с населением более 7 тыс. человек на Ставрополье. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе краевого министерства строительства и архитектуры.

"Проект позволит обеспечить чистой водой восемь населенных пунктов и более 7000 жителей края. Благодаря новому объекту будет осуществляться водоснабжение питьевой водой несколько поселков: Виноградный, Присадовый, Ударный, Встречный, Светлый, Крутобалковский, Карамалиновский и хутор Мокрая Балка", - приводятся в сообщении слова министра Алексея Когарлыцкого.

Ранее в министерстве сообщали, что водопровод будет построен в Новоалександровском городском округе до 2024 года. Протяженность составит 36 км, производительность - 6,8 тыс. кубометров в сутки.

Забор воды для нового водопровода будет идти из местного водохранилища. Объект будет оснащен несколькими насосными станциями, при строительстве будет учтена сейсмичность участка, по которому пройдет водопровод.

"Строительство межпоселкового водовода "Восточный" гарантирует стабильное водоснабжение населенных пунктов. При реализации проекта будут использоваться современные технологии водоподготовки, основанные на разработках ведущих организаций отечественного оборонно-промышленного комплекса", - приводит пресс-служба комментарий министра ЖКХ края Романа Марченко.

В нацпроект "Экология" входит 11 федеральных проектов, в том числе "Чистая вода". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).