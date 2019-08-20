Большинство должников в КБР погасили долги за электричество до его отключения

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. Большинство потребителей электроэнергии, задолжавшие перед поставщиком ресурса, погасили долги до его отключения в Кабардино-Балкарии (КБР). Данные анализа ограничения электроснабжения за семь месяцев 2019 года предоставили ТАСС во вторник в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"До ограничения электроснабжения 98% должников АО "Каббалкэнерго" погасили долги на сумму 344 млн рублей. По итогам семи месяцев 2019 года в списки для предстоящего отключения попали 23 262 должника управляемого "Россети Северный Кавказ" АО "Каббалкэнерго". Общая сумма задолженности этих неплательщиков превысила 354 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крайняя мера - ограничение подачи электрической энергии - была применена к 70 юридическим лицам и 466 абонентам частного сектора. Суммарно отключенные потребители задолжали региональному гарантпоставщику электроэнергии порядка 11 млн рублей.

"Каждый потребитель электроэнергии должен помнить, что в списки на отключение от энергоснабжения он попадает, если не оплачивает счета за потребленный энергоресурс более двух месяцев. В этом случае информация о дате предстоящего отключения будет опубликована на официальном сайте компании и при этом будет считаться надлежащим уведомлением потребителя-должника", - подчеркивают в энергокомпании.

Данные действия регламентированы изменениями, внесенными в Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные постановлением правительства РФ и в правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением правительства РФ, добавили в компании.