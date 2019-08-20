МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции с пяти предприятий Казахстана, республика в свою очередь сняла запрет на ввоз продукции с пяти российских предприятий. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 21 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой пятью казахстанскими предприятиями: "Усть-Каменогорская птицефабрика", ADM Investment, "Ордабасы-кус", "Парижская коммуна ХХI", Kazakh Osseter", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, решение принято в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе видеоконференций, проведенных между представителями стран, а также с учетом гарантий, представленных Казахстаном.

Ограничения, "введенные ранее незаконно, с нарушениями законодательства ЕАЭС", сняты с пяти российских компаний: "Приосколье", "Алтайский бройлер", "Фининвест", "Микояновский мясокомбинат МПК "ЕвроЭМ", "Расковский молзавод", отмечается в сообщении.