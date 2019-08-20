Bloomberg: основатель Huawei объявил мобилизацию и пригрозил увольнениями за пассивность

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй объявил в условиях американских санкций полную мобилизацию сил и ресурсов этой технологической компании в целях подготовки новых проектов, пассивность сотрудников будет караться сокращением зарплаты и увольнением. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg .

Оно изложило содержание попавшего в его распоряжение корпоративного циркуляра, разосланного всем сотрудникам Huawei в понедельник. "Им [сотрудникам] надлежит формировать отряды по типу военизированных для изучения новых проектов, в случае успеха которых работников могут продвинуть в руководство компании", - приводит агентство выдержку из циркуляра. "Или же им придется искать себе работу на внутреннем рынке. Их зарплата будет урезаться каждые три месяца, если они не подыщут себе [достойного] применения", - предупредил Жэнь Чжэнфэй.

Он призвал персонал к "достойным практическим свершениям". Звену управления поставлена задача "скорейшим образом продвигать по службе отличившихся работников и вдохнуть новую жизнь" в Huawei. Эта компания в настоящий момент переживает сложнейший этап, который она должна преодолеть "во что бы то ни стало", отметил ее основатель.

Bloomberg указывает, что руководство Huawei прогнозирует свои самые большие потери на мировом рынке смартфонов. Эксперты компании полагают, что ей удастся продать за текущий год на 60 млн мобильных телефонов меньше, чем можно было бы реализовать без ограничений со стороны США.