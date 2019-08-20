В Вологде началось строительство последнего этапа строительства обходной автодороги

ТАСС, 20 августа. Строительство последнего четвертого участка обходной автодороги началось во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня открываем участок Южного обхода Вологды. И это пример того, каким образом можно комплексно строить большие дорожные проекты на территории отдельно взятого субъекта РФ. Сейчас, открывая этот участок, мы, по сути, выводим транзитный трафик из центра города. С открытием второй его части в следующем году этот вывод трафика полностью осуществится", - сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По данным пресс-службы правительства региона, в рамках строительства четвертого пускового комплекса планируется ввести в эксплуатацию 16,8 км четырехполосной дороги первой категории с разделительным ограждением, три крупные двухуровневые развязки и две небольшие развязки - путепроводы. Также в ходе работ будет осуществлено строительство двух мостов общей протяженностью 140 м - через реки Шограш и Содема. Общая стоимость объекта около 12 млрд рублей, финансирование осуществляется из федерального бюджета.

В период с 2000 по 2008 годы построены 1-3 пусковые комплексы обхода Вологды, общей протяженностью 14,5 км стоимостью 2,5 млрд рублей. Это позволило связать между собой северное направление автомобильной дороги федерального значения М-8 Москва - Архангельск, автомобильную дорогу федерального значения А-114 Вологда - Новая Ладога и автодорогу федерального значения А-119 Вологда - Медвежьегорск.

В настоящее время на построенных участках обеспечен пропуск до 10 тыс. автомобилей в сутки. Строительство этих пусковых комплексов обхода существенно улучшило пропускную способность вологодского транспортного узла и дорожную ситуацию в Вологде, добавили в пресс-службе.