Таможенники с начала 2019 года оформили 21 тыс. чеков tax free на 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские таможенники оформили 21 тыс. чеков по системе tax free с начала 2019 года. Об этом журналистам во вторник сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов.

Как иностранцы могут cэкономить на покупках в России

"У нас в этом году 21 тыс. чеков tax free оформлено, в прошлом году было 42 тыс.", - отметил Давыдов.

Как он пояснил, в 2018 году на количество чеков tax free повлиял чемпионат мира по футболу, когда было оформлено 22 тыс. чеков.

По данным пресс-службы ФТС, сумма чеков, оформленных в 2019 году, составила 1,8 млрд рублей.

Вернуть НДС с покупок могут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Tax free распространяется на товары, купленные в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей. При этом возврат НДС (18%) будет неполным - 10-12%.

Россия с 10 апреля 2018 года начала тестировать систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории РФ. Первыми систему tax free ввели регионы, которые принимали болельщиков чемпионата мира по футболу в прошлом году. Для возврата денег иностранные граждане должны предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт, чек о покупке товара и сам товар.