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Власти Крыма ожидают большой урожай яблок в этом сезоне

В прошлом году урожай яблок составил 94,6 тыс. тонн

БАХЧИСАРАЙ, 20 августа. /ТАСС/. Урожай яблок в крымских хозяйствах в этом сезоне может быть больше прошлогоднего, который принес 94,6 тыс. тонн, сообщил ТАСС региональный министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

Площадь плодоносящих садов, в которых уже идет уборка, в этом году в Крыму увеличилась на 200 га и достигла 3,7 тыс. га, следует из сообщения на сайте Минсельхоза республики. Крымские аграрии ожидают урожай 98,8 тыс. тонн яблок, уточнили в министерстве, добавив, что по последним данным с площади 223 га собрано 2,3 тыс. тонн.

"Урожай хороший. Главное, чтобы погодные условия позволяли [собирать]. Налив идет очень хорошо. Может даже и больше [будет урожай]", - сказал Рюмшин.

Министр отметил, что крымские яблоки сейчас поставляются во многие российские регионы, в том числе в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

По данным Минсельхоза Крыма, в регионе выращивают сорта яблок Голден Делишес, Гала, Грани Смит, Ренет Симиренко, Брэбвэл, Фуджина, Джонаголд, Флорина, Голдкрым.

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