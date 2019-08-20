Помпео уверен, что США смогут обеспечить рынок нефти при сохранении санкций против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. США смогут полностью обеспечить потребности нефтяных рынков при сохранении односторонних санкций в отношении нефтяного сектора Ирана. Уверенность в этом высказал во вторник в эфире телеканала CNBC госсекретарь США Майкл Помпео.

Ему был задан вопрос, способны ли действия Ирана в ответ на санкции со стороны США спровоцировать шок на нефтяных рынках. Помпео напомнил, что, когда США вышли в одностороннем порядке из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), то многие аналитики прогнозировали резкий скачок цен на углеводородное сырье - вплоть до $110 за баррель. "Когда я проснулся сегодня утром, то стоимость нефти марки Brent составляла $58 за баррель, а марки WTI - менее $56", - продолжал он.

"Нам удалось изъять с рынков почти 2,7 млн баррелей сырой нефти, лишив таким образом Иран средств, предназначенных для проведения кампании террора по всему миру. И нам при этом удалось обеспечить полностью поставки на нефтяные рынки. Я убежден, что мы способны делать это и в дальнейшем", - отметил госсекретарь США.

О заседании СБ ООН

Помпео также заявил, что рассчитывает на заседании Совета Безопасности ООН во вторник демонстрации полного единодушия взглядов о том, что Иран представляет собой главную угрозу стабильности на Ближнем Востоке.

Его попросили поделиться ожиданиями в отношении предстоящего заседания СБ ООН. "Многие европейцы выступают на нашей стороне. Европейская тройка исповедует иной подход по отношению к Ирану, чем мы [США]. Они остались в составе участников СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе). На заседании будут люди отовсюду, в том числе представители стран Персидского залива, которые полностью поддерживают наши усилия", - ответил Помпео.

"Однако всех их объединяет внутреннее понимание того, что Исламская Республика Иран - это крупнейшая угроза стабильности на Ближнем Востоке. Что бы они ни думали о СВПД, в зале заседаний [СБ ООН] не раздастся ни одного голоса, не согласного с этим. Если, конечно, не явятся сами иранцы", - утверждал госсекретарь США.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на брифинге во вторник информировал, что Помпео на заседании Совета Безопасности ООН поднимет вопрос о необходимости сохранения эмбарго на поставки вооружений Ирану. На вопрос о том, какие меры планируют предпринять США для того, чтобы добиться продления эмбарго, Хук ответил, что "Совет Безопасности ООН должен сыграть свою роль".

О санкциях

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям - Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции - полгода на продолжение импорта иранских углеводородов, но 2 мая действие этих исключений завершилось.

Ситуация вокруг Ирана вновь обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки.

Ранее Госдепартамент заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.