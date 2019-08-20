Рубль немного укрепляется после недельного падения

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:20 мск снизился на 0,62%, до 66,47 рубля, курс евро уменьшился на 0,46%, до 73,74 рубля. Во вторник рубль продемонстрировал укрепление, отыгрывая улучшения глобального фона в понедельник. Кроме того, влияние оказал исчерпавший себя спрос на иностранную валюту, который способствовал его снижению днем ранее, считают эксперты.

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,93% - до 2672,84 пункта, индекс РТС увеличился на 1,37%, до 1264,59 пункта, следует из данных торгов. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,49% - до $59,46 за баррель.

"Рубль сегодня с утра восстанавливается - спрос на иностранную валюту, который способствовал его вчерашнему ослаблению, судя по всему, уже исчерпан", - считают аналитики Sberbank CIB. Поскольку уровень волатильности по-прежнему высок, они полагают, что в ближайшее время доллар к рублю будет торговаться в довольно широком диапазоне - 66,3-67,0 рубля. В Sberbank CIB полагают, что в пятницу можно ожидать укрепления рубля, поскольку "мировые центральные банки должны продемонстрировать приверженность довольно мягкой денежно-кредитной политике".

По мнению старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, в среду курс рубля будет варьироваться в зоне значений 66,3-66,8 рубля.

Суверов также полагает, что завтра российский рынок акций может немного вырасти ввиду небольшого улучшения внешнего фона и прогнозирует диапазон индекса Мосбиржи в районе 2665-2670 пунктов.

"США и Китай делают робкие шаги по поиску компромисса. Так, Вашингтон пролонгировал разрешение американским компаниям работать с Huawei. Кроме того, СМИ сообщают, что в Америке может быть начато обсуждение нового сокращения налогов", - пояснил он.