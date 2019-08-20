Помпео рассчитывает, что торговые переговоры США и Китая возобновятся в конце августа

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео надеется, что консультации по торговым вопросам между Вашингтоном и Пекином возобновятся в конце текущего месяца. Об этом дипломат заявил во вторник в интервью журналистам телеканала CNBC.

"Я надеюсь, что группы [представителей США и Китая] возобновят контакты на следующей неделе или в течение следующих 10 дней как минимум по телефону, а вскоре после этого, возможно, последуют личные встречи. Я не знаю, каким будет итог", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Помпео не дал однозначного ответа на вопрос о том, возможно ли достижение договоренностей по спорным вопросам между США и Китаем до предстоящих в ноябре 2020 года американских президентских выборов. Он заверил, что Вашингтон намерен добиваться полного выполнения китайскими властями требований американской стороны.

Президент США Дональд Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как заявил американский лидер, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышение ввозных пошлин на эти товары. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля.