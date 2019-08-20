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Президент Всемирного банка посетит Украину 22-23 августа и встретится с Зеленским

Как сообщили в пресс-службе организации, в ходе визита Дэвид Мэлпас обсудит планы экономических реформ в стране

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас посетит Украину и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении пресс-службы организации.

Президент ВБ прибудет в Киев 22 августа с двухдневным визитом. "Мэлпас встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 23 августа. Он также планирует встретиться с министром финансов, главой центрального банка, членами парламента, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора", - говорится в документе. Организация отмечает, что это будет первый визит ее главы на Украину с момента вступления Мэлпаса в должность.

"В ходе визита Мэлпас обсудит планы экономических реформ на Украине, нацеленные на стимулирование роста и создание дополнительных рабочих мест, а также новых возможностей для народа Украины", - подчеркивается в заявлении пресс-службы.

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