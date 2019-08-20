Эксперты: передача "Транснефти" пунктов сдачи сырья усилит ее ответственность за качество

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Передача в оперативное управление "Транснефти" пунктов сдачи нефти в сети магистральных трубопроводов позволит более четко прописать ответственность монополии за качество сырья, поставляемого на экспорт и российские НПЗ, считают опрошенные ТАСС эксперты.

По их мнению, инцидент с загрязнением "Дружбы" хлорорганикой весной этого года может привести к "тотальной" централизации системы транспортировки нефти.

Тотальный контроль

Глава "Транснефти" Николай Токарев 19 августа на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым обратился с просьбой передать в оперативное управление госмонополии все пункты сдачи и приема сырья (ПСП) в российской системе нефтепроводов. "Это позволит нам осуществлять полномасштабный контроль и все меры по обеспечению нормальной, кондиционной нефти, которая поступает из разных источников", - объяснял он.

Всего таких пунктов насчитывается около 150 и большая часть из них принадлежит вертикально-интегрированным нефтяным компаниям, несколько - частным. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" в апреле этого года произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.

Токарев также предложил провести единую сертификацию химико-аналитических лабораторий, которые осуществляют анализ качества нефти. Медведев просьбы "Транснефти" поддержал и пообещал как можно быстрее подготовить по ним нормативные решения.

Усиление контроля над процессом сдачи сырья со стороны "Транснефти" теоретически позволит снизить риски повторения инцидента с резким ухудшением качества нефти, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. "На практике все будет зависеть от того, сможет ли "Транснефть" организовать эффективный контроль. Но очевидно, что у самой компании и возможностей, и мотивации для этого больше", - полагает он.

"Сейчас "Транснефть" не всегда может контролировать то, что сдают в трубу. А за качество того, что из трубы выходит, "Транснефть" должна нести полную ответственность. Поэтому, думаю, логично, что Токарев пытается этот контроль забрать", - соглашается ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Однако оперативного управления, о чем просит "Транснефть", может быть и недостаточно, полагает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. "Для того, чтобы все это заработало, необходимо, чтобы бизнес-процесс принятия нефти изменился. Нужен тотальный контроль на входе и по всем пунктам сдачи. Но, в целом, централизация системы и управление из одной структуры всегда дает повышение уровня контроля. И это - факт", - уверен эксперт.

Централизация управления, по его мнению, позволит в будущем избежать вопросов в стиле "кто виноват". "У нас же нет вопросов по поводу газа, потому что газ практически весь принадлежит "Газпрому" в стране. И отвечает за все он. Так же хочет поступить и "Транснефть". Логика в этом предложении существует", - считает он.

Вреда не будет

Эксперты в целом единогласны, что для нефтяников негативных последствий от этого решения быть не должно. "Правда, возможно придется вкладываться в дополнительную очистку нефти. Не секрет, что хлорорганика используется многими компаниями для повышения отдачи пласта. Поэтому придется повышать качество перед тем, как сдавать в единую систему", - говорит Пикин. В будущем, считает он, сеть пунктов сдачи нефти может централизованно управляться "Транснефтью" по примеру электросетей, когда передачей электроэнергии по сетям в России управляют компании группы "Россети".

"Если раньше в ПСП сидел аккредитованный сотрудник "Транснефти", то теперь у ее специалистов будет больше полномочий. Если компания добывает нормальное сырье, то волноваться не о чем", - говорит Юшков.

Он допускает, что "Транснефть", получив ПСП в управление, теоретически может усилить контроль и над другими параметрами качества сдаваемой нефти. Например, на содержание серы. Жалобы от монополии на рост уровня серы в потоках в западном направлении звучали неоднократно. "Транснефть" отвечает за качество сырья, поставляемого на российские НПЗ. Получается, что сернистую нефть сдают компании, а за ее поставки отвечает "Транснефть", - объясняет Юшков.

"Впоследствии трубопроводная компания может и выкупить эти объекты, потому что управлять - это одно дело, но раз вы управляете, то и владеть ими должны", - рассуждает Пикин. Однако против этого могут выступить нефтяники, потому что затраты на выкуп могут сказаться на размере тарифа на прокачку нефти.

По мнению Пикина, передача ПСП в управление "Транснефти" практически решенный вопрос. "С точки зрения государства усиление централизации и контроля - это всегда плюс. У нефтяных компаний будут, конечно, вопросы. Им придется перестраивать работу и повышать качество нефти", - поясняет он.

На момент написания статьи российские нефтяники не предоставили оперативно комментарии по этому вопросу.

Организационно передача терминалов в управление может быть оформлена через договора аренды, что предполагает незначительные дополнительные траты со стороны "Траснефти", полагает Танурков. Также возможны контракты между ВИНК (вертикально-интегрированные нефтяные компании - прим. ТАСС) и "Транснефтью" на обслуживание терминалов специальным подразделением госмонополии.

Ранее вице-президент компании Максим Гришанин говорил, что оптимальная форма установления операционного контроля "Транснефти" над ПСП прорабатывается с Минэнерго. В министерстве комментарий пока не предоставили.

В новость были внесены изменения (21:37 мск) — передается с исправлением даты встречи: 19 августа.