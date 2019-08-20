Сербия подпишет соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли 25 октября

БЕЛГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией будет подписано 25 октября. Об этом сообщил во вторник посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в Twitter.

"25 октября ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом. Это значимое событие, СМИ уделяют ему обоснованное внимание. ЕАЭС - эффективный, отвечающий современным требованиям интеграционный проект. Для Белграда реализация документа ознаменует собой совершенно новый этап присутствия на пространстве Евразии, выход на рынок, емкость которого составляет свыше 182 млн потребителей, а совокупный ВВП - более $1,9 трлн США", - написал дипломат.

По словам российского посла, "в перспективе Сербия может стать одним из звеньев пространства между ЕС и ЕАЭС". "Это пример сбалансированной политики Белграда, подхода к ведению международных дел с учетом собственных национальных интересов", - заявил он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить подготовку соглашений о зонах свободной торговли между ЕАЭС и Сербией, а также Сингапуром. Выступая на заседании Межправительственного совета ЕАЭС, глава российского правительства отметил, что нужно и дальше укреплять сотрудничество этого объединения с соседями по СНГ и другими странами. Он подчеркнул, что ЕАЭС также стремится к расширению числа своих зарубежных партнеров, в том числе за счет региональных организаций, таких как АСЕАН.

Спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, выступая в Белграде на открытии четвертого заседания комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии, заявил, что соглашение ЕАЭС о зоне свободной торговли с Сербией может быть подписано до конца года. По его словам, это откроет сербской продукции выход на 180-миллионный рынок. Документ, касающийся отдельных аспектов подписания соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией, был подписан по итогам саммита в Нур-Султане в конце мая.