Глава Ростуризма: распространение применения электронных виз увеличит турпоток в РФ на 40%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Туристический поток в Россию может увеличиться на 40% в результате распространения практики применения электронных виз. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Есть поручение президента, и с 1 января 2021 года режим электронной визы заработает на территории всей страны для широкого списка стран. Такая средняя цифра - 40% туристический поток увеличивается", - сказала она.

Сейчас режим электронной визы действует при въезде в РФ через транспортные узлы Дальнего Востока, на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. С 1 июля этого года система бесплатных электронных виз начала действовать на посещение Калининградской области, она распространяется на граждан 53 стран, из них 38 - государства Европы.

Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. В интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2019 Зарина Догузова предлагала увеличить срок действия электронной визы до 16 дней.

Введение электронных виз в России является одной из задач национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%. Ранее в Минэкономразвития РФ заявляли, что расширение практики выдачи электронных виз иностранцам в перспективе может увеличить въездной турпоток в Россию на 20-30%.