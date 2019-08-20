Трамп заявил, что США очень далеки от рецессии

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Некоторые представители СМИ хотят видеть рецессию, но экономика США очень далека от этого. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп на встрече с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

"Рецессия связана с некоторыми людьми в СМИ, которые хотят ее видеть, - сказал он. - Но мы очень далеко от рецессии".

"Если Федеральная резервная система (ФРС) будет делать свою работу, то мы увидим значительный рост, - подчеркнул Трамп. - Это будет очень полезно для всех".

В ответ на вопрос о возможности снижения налога на заплату президент отметил, что обсуждал индексацию. "Многие люди хотят это видеть. Сейчас работает больше человек, чем когда-либо, почти 160 млн", - сказал он.

Миллионы американцев платят налог на заработную плату в размере 6,2%, который направляется на финансирование госпрограмм медицинского и социального страхования. Предыдущая администрация президента Барака Обамы сокращала данный сбор до 4,2% с целью стимулировать рост потребительских расходов. Данное решение носило временный характер, и в 2013 году налог восстановили до 6,2%.