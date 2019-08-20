Биржевые индексы в США снизились после призыва Трампа к Apple покинуть Китай

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Американские биржевые индексы умеренно снизились во вторник на фоне призыва президента США Дональда Трампа о переносе производства американской корпорации Apple из Китая. Соответствующая информация размещена на сайте Нью-Йоркской биржи.

К закрытию торгов в 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск), американский промышленный индекс Dow Jones потерял 173,35 пункта (0,66%), снизившись до отметки 25962,44. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,14 пункта (0,79%) до 2900,51 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 54,25 пункта (0,68%) и находится на отметке 7948,56.

Котировки Apple при этом прибавили в цене 0,0048% и на данный момент торгуются за $210,36.

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал Apple перенести свое производство из Китая. "Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая <...> Если бы я им не помог, у них были бы большие проблемы", - заявил американский лидер журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

В конце июля глава Белого дома сообщил, что Apple объявит о строительстве завода в штате Техас. Он также объявил, что американские власти не собираются делать исключение из введенных ранее таможенных пошлин на товары из Китая для корпорации, которая, как сообщали американские СМИ, перенесла производство своей профессиональной компьютерной рабочей станции Mac Pro из США в КНР.