Карелия оценила свои предложения в программу развития Соловков в 19 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 августа. /ТАСС/. Стоимость всех проектов, предложенных властями Карелии для реализации в рамках программы развития Соловецкого архипелага, составит 19,4 млрд рублей. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Общий объем необходимых средств - 19 412,44 млн. рублей", - говорится в сообщении.

В программу развития Соловков попали два района Карелии: Кемский и Беломорский. Районы исторически связаны с историей архипелага, кроме того через эти территории лежит самый популярный путь на Соловки. Правительство республики предложило обновить и модернизировать транспортные объекты, привести в порядок коммунальную инфраструктуру, включая строительство очистных сооружений в районных центрах, а также включить в программу реставрацию старинных церквей и строительство мемориала Кемского пересыльно-распределительного пункта Соловецкого лагеря особого назначения в Рабочеостровске.

Предложения Карелии

Глава Карелии также предложил профинансировать восстановление железной дороги от станции Кемь до порта в Рабочеостровские с последующим пуском ретропоезда. Подобный проект уже реализован на участке железной дороги между Сортавалой и горным парком "Рускеалом", между которыми курсирует стилизованный под экспресс Николаевских времен паровоз.

"С целью развития объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства правительством Карелии предложено строительство автостанций в Беломорске и Кеми, реконструкция автодорог, Беломорск - Сумпосад - Нюхча, Сумпосад - Колежма и причала № 2 на ул. Водников в Беломорске,строительство морского глубоководного грузопассажирского порта "Кемь", - рассказал глава Карелии в соцсети.

В плане развития энергетики в северных района республики, власти Карелии предполагают перевести ряд котельных с мазута на твердое топливо, а также построить две электроподстанции на Соловках и в Кеми.

"В настоящее время по поручению председателя правительства Российской Федерации Д. А. Медведева ответственными федеральными ведомствами с участием правительства Карелии формируется соответствующая Концепция, в которой все указанные выше мероприятия должны получить юридическое закрепление с последующими обязательными бюджетными инвестициями для их реализации", - отметил Парфенчиков.