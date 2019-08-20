США и Румыния выступают против Nord Stream 2 и аналогичных проектов России

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Румыния выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2", а также других проектов в энергетической сфере, которые делают их партнеров и союзников зависимыми от российских энергоресурсов. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом совместном заявлении президентов двух этих стран Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам встречи в американской столице.

"Соединенные Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность является национальной безопасностью. Мы подчеркиваем наше несогласие с "Северным потоком - 2" и другими проектами, которые делают наших союзников и партнеров зависимыми от энергоносителей из России", - утверждают главы двух государств.

"Запасы природного газа в Румынии могут улучшить благосостояние наших стран и повысить энергетическую безопасность Европы, - указано в документе. - Соединенные Штаты и Румыния рассмотрят вопрос о том, как наилучшим образом улучшить инвестиционный климат в Румынии таким образом, чтобы это было выгодно обеим странам".

"Мы также настоятельно призываем наши отрасли производства тесно сотрудничать для достижения целей гражданской ядерной энергетики Румынии", - отметили президенты.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Маршрут газопровода проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. "Газпром" 16 августа сообщал, что "Северный поток - 2" построен уже на 73,6%.