Электромобилям могут разрешить бесплатно ездить по платным российским дорогам

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Рабочая группа национально технологической инициативы "Автонет" направила в Минпромторг и МВД РФ законодательную инициативу с предложением сделать платные российские дороги бесплатыми для электромобилей. Об этом сообщает НТИ "Автонет".

"В России могут сделать платные дороги бесплатными для электромобилей, - говорится в сообщении НТИ "Автонет". - В рамках рабочей группы НТИ "Автонет" по совершенствованию законодательства обсуждается законодательная инициатива по созданию льгот для владельцев электромобилей. Такая инициатива уже обсуждается на экспертном уровне и была направлена в Минпромторг и МВД РФ".

В "Автонете" уверены, что дополнительные меры по введению льгот для владельцев электрокаров должны продолжить их популяризацию на дорогах России. "Электрокары только начали вливаться в жизнь россиян. Не секрет, что низкий темп развития этого вида транспорта обусловлен отсутствием необходимой инфраструктуры. Однако общественность все же заинтересована в покупке электромобилей. Рынок показывает ежегодный рост. В случае, если такая инициатива будет принята, стоимость дороги из Москвы в Санкт-Петербург по платной магистрали для владельцев электромобилей составит около 1 тыс. рублей. Также возникнет необходимость в оборудовании платных трасс электрозаправочными станциями", - прокомментировали в пресс-службе НТИ "Автонет".

При этом данная инициатива не нанесет серьезного финансового урона для государства, так как количество электромобилей не превышает 4 тыс. экземпляров, отметили в "Автонете". Всего в России зарегистрировано более 50 млн транспортных средств. "На данный момент в России самым популярным электромобилем является Nissan Leaf. Уже более 2 тыс. экземпляров этой марки передвигаются по дорогам РФ, это около 70% от общего количества электромобилей, стоящих на учете", - уточнили в пресс-службе организации.

Также в "Автонете" напомнили, что, по данным аналитического агентства "Автостат", только за первое полугодие 2019 года на российском рынке продано 147 новых электромобилей, тогда как в январе-июне 2018 года - 52 экземпляра. Лидером по продажам стал кроссовер Jaguar I-Pace (74 шт.), опередивший хэтчбек Nissan Leaf (41 шт.), кроссовер Tesla Model X (17 шт.), седаны Tesla Model S (7 шт.) и Tesla Model 3 (4 шт.) и хэтчбек Renault Twizy (4 шт.).

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Программа состоит из 11 направлений, включая рынок "Автонет", для развития которого создана одноименная рабочая группа.