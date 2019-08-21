{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Электромобилям могут разрешить бесплатно ездить по платным российским дорогам

По мнению специалистов "Автонета", дополнительные меры по введению льгот для владельцев электрокаров должны продолжить их популяризацию на дорогах России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Рабочая группа национально технологической инициативы "Автонет" направила в Минпромторг и МВД РФ законодательную инициативу с предложением сделать платные российские дороги бесплатыми для электромобилей. Об этом сообщает НТИ "Автонет".

"В России могут сделать платные дороги бесплатными для электромобилей, - говорится в сообщении НТИ "Автонет". - В рамках рабочей группы НТИ "Автонет" по совершенствованию законодательства обсуждается законодательная инициатива по созданию льгот для владельцев электромобилей. Такая инициатива уже обсуждается на экспертном уровне и была направлена в Минпромторг и МВД РФ".

В "Автонете" уверены, что дополнительные меры по введению льгот для владельцев электрокаров должны продолжить их популяризацию на дорогах России. "Электрокары только начали вливаться в жизнь россиян. Не секрет, что низкий темп развития этого вида транспорта обусловлен отсутствием необходимой инфраструктуры. Однако общественность все же заинтересована в покупке электромобилей. Рынок показывает ежегодный рост. В случае, если такая инициатива будет принята, стоимость дороги из Москвы в Санкт-Петербург по платной магистрали для владельцев электромобилей составит около 1 тыс. рублей. Также возникнет необходимость в оборудовании платных трасс электрозаправочными станциями", - прокомментировали в пресс-службе НТИ "Автонет".

При этом данная инициатива не нанесет серьезного финансового урона для государства, так как количество электромобилей не превышает 4 тыс. экземпляров, отметили в "Автонете". Всего в России зарегистрировано более 50 млн транспортных средств. "На данный момент в России самым популярным электромобилем является Nissan Leaf. Уже более 2 тыс. экземпляров этой марки передвигаются по дорогам РФ, это около 70% от общего количества электромобилей, стоящих на учете", - уточнили в пресс-службе организации.

Также в "Автонете" напомнили, что, по данным аналитического агентства "Автостат", только за первое полугодие 2019 года на российском рынке продано 147 новых электромобилей, тогда как в январе-июне 2018 года - 52 экземпляра. Лидером по продажам стал кроссовер Jaguar I-Pace (74 шт.), опередивший хэтчбек Nissan Leaf (41 шт.), кроссовер Tesla Model X (17 шт.), седаны Tesla Model S (7 шт.) и Tesla Model 3 (4 шт.) и хэтчбек Renault Twizy (4 шт.).

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Программа состоит из 11 направлений, включая рынок "Автонет", для развития которого создана одноименная рабочая группа.

Теги
Россия
Банки России нарастили в I полугодии ипотечный портфель до 2,9 трлн рублей
В Бюро кредитных историй "Эквифакс" также обратили внимание на растущую долю ипотечных кредитов с минимальным первоначальным взносом
Читать полностью