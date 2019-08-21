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Банки России нарастили в I полугодии ипотечный портфель до 2,9 трлн рублей

В Бюро кредитных историй "Эквифакс" также обратили внимание на растущую долю ипотечных кредитов с минимальным первоначальным взносом

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Объем ипотечного портфеля российских банков за первое полугодие 2019 года вырос на 10% и достиг на 30 июня 2,9 трлн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

"Объем ипотечного портфеля у банков растет постоянно и даже кризисные 2014-2015 годы не переломили эту тенденцию. Так, в 2017 году портфель вырос на 23,5%, в 2018 году - на 28%, за шесть месяцев 2019 года - на 10%, что вполне ожидаемо, так как основные выдачи ипотеки происходят в четвертом квартале. В 2018 году доля выдач ипотеки в четвертом квартале составила 33% (433 млрд рублей) от выдач ипотеки всего года, а в 2017 году - 34,7% (297 млрд рублей)", - говорится в исследовании.

Кредитные риски

В "Эквифаксе" в то же время обращают внимание на растущую долю ипотечных кредитов с минимальным с точки зрения кредитного риска первоначальным взносом - менее 15%. Так, в 2018 году на такие кредиты пришлось 17% их общего числа, тогда как в 2017 году доля таких кредитов не превышала 15%. "В докризисном 2014 году доля кредитов с подобным минимальным взносом составляла скромные 11,8%, а в кризисном 2015 году - всего 6,5%. Все это может свидетельствовать о том, что залоговые риски в ипотечном кредитовании нарастают", - говорится в материале.

Пограничным значением величины первоначального взноса, начиная с которого считается, что залоговые и кредитные риски снижаются, авторы исследования называют 20%.

В России доля ипотечных кредитов с таким взносом в докризисный 2014 год составляла около 24%, в кризисный 2015 год - 9,3% (в тот период основные выдачи ипотеки происходили со взносом от 30% до 50%), доля подобных договоров в кредитах 2018 года равняется 43%.

Также в БКИ отметили, что дополнительные риски дефолтов по кредитам были вызваны практикой некоторых заемщиков брать потребительские займы на первоначальный взнос. "Банки стараются выявить подобные факты, что в целом у них получается, так как доля выдач подобной ипотеки незначительна - в пределах 5%", - говорится в материале, где также отмечается, что доля выдаваемых подобных ипотечных кредитов выросла почти в два раза - с 2,1% в 2015 году до 3,7% в 2018 году.

"Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.

Рискованная ипотека

ЦБ, обеспокоенный ростом наиболее рискованного сегмента ипотечного кредитования - с первоначальным взносом менее 20%, несколько раз вводил ограничения на этот продукт. Так, с 1 января 2019 года Банк России повысил коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом до 200% со 150%. Изменения коснулись только новых ипотечных кредитов.

В свою очередь, в ДОМ.РФ отмечали, что поддерживают регулятора в ограничении сегмента ипотеки с низким первоначальным взносом. Аналитический отдел ДОМ.РФ ранее отмечал, что наиболее рискованная ипотека (с первоначальным взносом до 10%) практически не выдается - ее доля в общем объеме не превышает 2%. По данным института развития, основной объем ипотеки с низким первоначальным взносом приходится на кредиты со взносом выше 15%, которые не относятся к высокорисковому сегменту с точки зрения вероятности дефолта. В ДОМ.РФ отмечали, что такие кредиты по степени риска практически не отличаются от кредитов со взносом 20%. Тем не менее, такие кредиты не подлежат секьюритизации, то есть участию в рынке ипотечных ценных бумаг.

В 2018 году регулятор также выявил схему, вследствие которой на рынке рос объем высокорискованной ипотеки. В рамках этой схемы первоначальный взнос совершался на средства необеспеченного потребительского кредита. Позднее ЦБ повысил коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, выданным после 1 сентября 2018 года.

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