"Известия": Роскачество предложило изымать товары с нарушением маркировки

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Роскачество направило в Роспотребнадзор письмо, в котором предложило останавливать оборот товаров, заявленный состав которых не соответствует реальному. Об этом в среду сообщает газета "Известия".

По данным издания, действующее регулирование позволяет изготовителю самостоятельно останавливать производство продукции, не соответствующей требованиям регламентов о безопасности, а при ее реализации возникает опасность нанесения вреда здоровью человека. По этим же нормам осуществляется изъятие товара контролирующим органом.

Роскачество в письме Роспотребнадзору предложило останавливать оборот товаров и в случае несоответствия реального состава с маркировкой при отсутствии угрозы здоровью человека. При этом норма будет установлена как для продуктов питания, так и для товаров легкой и другой промышленности.