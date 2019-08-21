США оштрафовали рейтинговый портал из РФ на $269 тыс. за отказ предоставлять информацию

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Российский рейтинговый аналитический портал ICO Rating согласился заплатить США $268 998 в рамках урегулирования обвинений в отказе раскрывать информацию относительно платежей, полученных от эмитентов. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении федеральной Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), которая является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг.

"SEC объявила сегодня [во вторник], что российская организация ICO Rating согласилась выплатить $268 998 для урегулирования обвинений в том, что она не раскрыла информацию о платежах, полученных от эмитентов за распространение своих предложений по ценным бумагам с цифровыми активами", - отмечается в документе.

По версии комиссии, портал с декабря 2017 года по июль 2018 года подготовил и опубликовал "исследовательские отчеты и рейтинги цифровых активов на основе блокчейнов, включая "токены" или "монеты", являющиеся ценными бумагами". В течение данного периода ICO Rating было выплачено "непосредственно или опосредованно $100 572 некоторыми эмитентами, чьи проекты ICO оценил и публиковал". "Тем не менее, ICO Rating не раскрыл информацию о получении вознаграждения", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что ICO Rating "называет себя "рейтинговым агентством, которое проводит независимые аналитические исследования", а также заявляет, что его миссия состоит в том, чтобы "помогать рынку достичь необходимых стандартов качества, прозрачности и надежности". "Однако ICO Rating не раскрыл информацию о том, что ему платили определенные эмитенты, предложения которых ICO оценивал", - считают в комиссии.

По информации SEC, ICO Rating был создан в сентябре 2016 года. Штаб-квартира портала находится в Санкт-Петербурге. ICO Rating, указали в комиссии, "ранее заявлял, что имеет представительства в Нью-Йорке, Амстердаме и Сингапуре".